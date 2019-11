Si vous habitez au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et que vous appréciez Cortana sur iOS et Android, et bien vous allez certainement être déçus par ce qui va suivre. Sachez qu’en janvier prochain, Microsoft arrêtera le support et supprimera l’application Cortana sur ces deux plates-formes et sur ces marchés. C'est par le biais d’un article publié sur sa page de support, que l’entreprise l’a récemment fait savoir à ses utilisateurs.La raison évoquée par l’entreprise est celle de vouloir améliorer cet assistant numérique et ceci passerait par son intégration dans les applications de productivité Microsoft 365. L’article précise qu’à partir du 31 janvier 2020, le contenu Cortana des utilisateurs tel que des rappels et des listes, ne fonctionnera plus dans l'application mobile Cortana ou dans Microsoft Launcher, mais sera toujours accessible via Cortana sous Windows.Pour ceux qui ne le savent pas, Cortana est à l'origine une fonctionnalité spécifique à Windows développée par l'équipe d'intelligence artificielle de Microsoft. Elle est arrivée sur iOS et Android en 2015 et a dû faire face à la concurrence féroce de Siri d’Apple, de Google Assistant et d’Alexa d’Amazon. Sa disparition aujourd’hui risque donc d’affecter plusieurs personnes. Mais il faut également savoir que sa suppression ne sera effective qu’au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, au Mexique, en Chine, en Espagne, au Canada et en Inde.Les États-Unis n’ont pas été affectés par cette décision et donc Cortana continuera d’y être pris en charge après le 31 janvier 2020. On ignore pourquoi l’application continuera d'être prise en charge aux États-Unis, ni pendant combien de temps elle continuera d’y fonctionner. Il n’est donc pas impossible que Microsoft annonce plus tard qu’elle sera également supprimée à une date ultérieure.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Êtes-vous surpris par cette décision de Microsoft ?