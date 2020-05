Google déploie la version 83 de son navigateur Chrome Et inaugure de nouvelles fonctionnalités pour mieux vous protéger 9PARTAGES 3 0 Dans la version 83 de son navigateur Chrome qui a récemment vu le jour, Google a décidé tout mettre en œuvre afin d’assurer aux utilisateurs une expérience de navigation plus sûre et plus privée. Ceci passe par l’ajout de plusieurs fonctionnalités attendues depuis bien longtemps comme une nouvelle fonctionnalité de contrôle de sécurité, des paramètres DoH améliorés, une nouvelle fonctionnalité de navigation sécurisée améliorée, un meilleur contrôle des cookies et bien plus encore.



Toutes les nouveautés apportées dans cette version de Chrome peuvent ne pas être très excitantes pour la plupart des gens, mais pourraient plaire aux personnes qui accordent beaucoup d'attention aux sites web qui collectent des données à leur sujet. Voici quelques-uns des changements importants apportés dans cette nouvelle version de Chrome :



Nouvelle fonctionnalité de contrôle de sécurité

Il s’agit d’une nouvelle fonction Safety Check qui a été ajoutée au menu des paramètres. Si vous exécutez cette fonction, Chrome effectuera une vérification du navigateur et de vos données enregistrées et vous indiquera si l'un de vos mots de passe stockés a été compromis dans une violation de données.





Nouvelle expérience DNS sur HTTPS

Parmi les nouvelles fonctionnalités figure ainsi le DNS sécurisé, qui permet de chiffrer les requêtes DNS par le biais du protocole HTTPS. Grâce à une interface repensée, les utilisateurs pourront activer DoH et choisir de l’utiliser avec son fournisseur DNS existant, s'il est disponible, ou en sélectionner un qui soit préconfiguré dans Google Chrome.



Nouveaux paramètres DNS DoH sécurisés



Nouveaux paramètres de cookies

Désormais, les utilisateurs ont la possibilité de gérer et de supprimer les cookies site par site, une fonctionnalité qui jusqu'à présent n'était disponible que pour les utilisateurs de Firefox.



Nouveaux paramètres de cookies



Chrome bloque les téléchargements de fichiers hébergés sur des URL HTTP

Certains téléchargements de fichiers qui ont lieu via HTTP seront désormais bloqués. Google s’est rendu compte que la présence du HTTPS dans l'URL du site incitait les utilisateurs à penser que le téléchargement se faisait également via HTTPS, alors que ce n’était pas toujours le cas. C’est donc pourquoi l’entreprise tente de bloquer les téléchargements non sécurisés sur des sites qui semblent sécurisés (chargés via HTTPS) mais où les téléchargements ne le sont pas (chargés via HTTP).



Plusieurs autres améliorations ont été apportées au navigateur de Google comme le déplacement des extensions dans un nouveau menu déroulant accessible via une nouvelle icône de puzzle ou encore le regroupement des onglets dans des catégories étiquetées. La raison pour laquelle Chrome 83 comprend autant de fonctionnalités est que Google a annulé la sortie de Chrome 82 en raison de la pandémie de coronavirus en cours. En conséquence, certaines des fonctionnalités de Chrome 82 ont été transférées dans Chrome 83, tandis que d'autres ont été reportées pour plus tard cette année.



Si vous n’êtes pas certain d’être à jour sur votre version de Chrome, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre du navigateur. Faites défiler jusqu'à Aide et cliquez sur À propos de Google Chrome" Vous serez redirigé vers un menu avec l'option de vérifier les mises à jour. Une fois que vous avez téléchargé de nouvelles mises à jour, fermez simplement le navigateur, redémarrez-le et profitez des nouveautés de Chrome 83.



