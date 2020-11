un environnement visuel et une ergonomie optimisés avec un accès instantané à toutes les fonctionnalités de l’application ;

un centre d’informations, qui vous propose des informations sur la situation épidémiologique en France ainsi que des actualités en lien avec la lutte contre l’épidémie (exemple : mesures mises en place par les autorités nationales et locales) ;

une plus grande transparence avec la publication automatique et régulière des chiffres l’utilisation de l’application ;

l’accès à DépistageCovid, la carte des centres de dépistages actualisée et avec des informations sur les temps d’attentes remontées par les utilisateurs ;

l’accès à MesConseilsCovid pour avoir des conseils personnalisés ;

l’accès facilité à l’attestation dérogatoire de déplacement pour les zones concernées par le couvre-feu.

soit, il a été en contact avec ce dernier à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant cinq minutes ;

soit, il a été en contact avec celui-ci à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres pendant quinze minutes.

Voici maintenant un peu plus d’un mois que l’application TousAntiCovid a pris le relais de StopCovid et le moins qu’on puisse dire c’est que TousAntiCovid semble être mieux accueillie par le public que son prédécesseur StopCovid. En effet, Jean Castex, le Premier ministre du gouvernement français a annoncé ce week-end sur son compte Twitter que « plus de 10 millions de personnes ont déjà téléchargé et activé l’application TousAntiCovid ». Il ajouta que « c’est un maillon essentiel de notre stratégie pour nous protéger et protéger nos proches ». À ceux qui n’ont pas encore installé et activé l’application, Castex adresse une invite à le faire en se rendant sur la page https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/ . Il acheva sa déclaration en affirmant que « Plus nous serons nombreux à l’utiliser, plus elle sera efficace pour limiter la transmission du virus ».Dans ces 10 millions d’utilisateurs imputés au compte de TousAntiCovid, il faut préciser que 2,5 millions étaient déjà des utilisateurs de l’application StopCovid qui a été mis à la disposition du public depuis le mois de juin. Ce sont donc 7,5 millions d’utilisateurs qui se sont appropriés l’application TousAntiCovid en un peu plus d’un mois de service.Au vu de ces récents chiffres, le gouvernement français peut donc se féliciter d’avoir changé la dénomination de l’application StopCovid en TousAntiCovid. Comme son prédécesseur, TousAntiCovid permet d’alerter les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec un utilisateur testé positif au COVID-19. Elle utilise le signal Bluetooth de l’appareil mobile pour détecter un smartphone à proximité et ainsi établir de manière anonyme que plusieurs personnes se sont croisées à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes. Après avoir vérifié le contact prolongé avec l’utilisateur testé positif, l’application envoie une notification à l’utilisateur sain sur le fait qu’il a été en contact avec un utilisateur infecté et qu’il court le risque d’être contaminé.En plus du changement de nom qui a été apporté à StopCovid, la nouvelle application TousAntiCovid est venue avec les améliorations suivantes :Dans le souci d’améliorer l’efficacité de TousAntiCovid, le gouvernement a pris un nouveau décret qui change désormais les critères de détection d’un contact. Dans sa première mouture, l’Application TousAntiCovid prenait en compte tout utilisateur qui avait été en contact « à moins d’un mètre pendant au moins 15 minutes » avec un autre utilisateur. Depuis hier, ces conditions ont changé. L’application considère maintenant qu’un utilisateur a été en contact avec un autre quand :Avec ce changement, il est fort évident que le nombre de notifications émis par l’application risque de grimper.Si l’application TousAntiCovid commence à faire son chemin au sein de la population, il n’en demeure pas moins que plusieurs problèmes restent encore à résoudre. En effet, sur le Play Store, plusieurs utilisateurs se plaignent d’arrêts intempestifs de l’application.Sur iOS, le problème de communication entre les iPhone demeure. En effet, sur iOS lorsque les applications TousAntiCovid tournent en arrière-plan sur les iPhone de deux personnes qui se trouve à proximité l’une personne de l’autre, les applications n’arrivent pas à communiquer entre elles.À ces problèmes, il faut également ajouter que l’application TousAntiCovid qui s’appuie sur le Bluetooth ne sait toujours pas faire la différence entre les personnes situées à moins d’un mètre et celles situées à plus d’un mètre. Des alertes basées sur de fausses détections pourraient être générées. Enfin, vu quel’application TousAntiCovid utilise toujours un protocole centralisé , elle n’est donc pas interopérable avec l’application développée conjointement par Apple et Google ainsi que les applications tierces. La résultante est que si vous quittez la France, TousAntiCovid ne vous servira pas à grand-chose. Il va falloir installer une application tierce si vous souhaitez être alerté via une application de contact tracing.Source : Jean Castex Avez-vous déjà testé TousAntiCovid ? Quelles sont les forces et les faiblesses que vous lui reconnaissez ?À votre avis, TousAntiCovid pourra-t-il atteindre son objectif en termes d’efficacité dans le traçage des contacts ?